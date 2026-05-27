Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Амурска украсили город собственноручно выращенными цветами

Амурчане подарили более двух тысяч корней цветочной рассады.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители Амурска создали на центральной улице города цветущий праздник. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», высадить цветы на новых клумбах проспекта Победы вышли около сотни неравнодушных граждан. Более того, цветочную рассаду они вырастили самостоятельно.

— В высадке цветов приняли участие волонтеры АНО «ДаДобро» и Центра «Натуралист», Совет ветеранов, специалисты администрации города и Совета депутатов, районный и городской отделы по молодежной политике, активисты «Движения Первых», местное отделение партии «Единая Россия», а также неравнодушные школьники и их родители. Такие акции доказывают, что вместе мы способны на любые позитивные перемены, — подчеркнул глава города Руслан Колесников.

Весомый вклад в создание новой яркой клумбы внесли ученики школы № 5. Учащиеся 6-го и 9-х классов при поддержке наставников-педагогов ранней весной посеяли семена и вплоть до момента финальной высадки в городе ухаживали за всходами. Всего ребятам удалось вырастить порядка 300 цветочных саженцев.

Также с предложением украсить проспект в администрацию ранее обратилась волонтер, задумка нашла поддержку в муниципалитете — специалисты подготовили почву к посадке, обеспечили подвоз воды для полива, а до этого также подключились к числу других неравнодушных жителей города, выращивающих цветочную рассаду.

Общими усилиями амурчанам удалось взрастить на своих подоконниках более двух тысяч цветов специально для оформления центральной улицы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше