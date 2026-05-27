Жители Амурска украсили город собственноручно выращенными цветами

Жители Амурска создали на центральной улице города цветущий праздник. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», высадить цветы на новых клумбах проспекта Победы вышли около сотни неравнодушных граждан. Более того, цветочную рассаду они вырастили самостоятельно.
— В высадке цветов приняли участие волонтеры АНО «ДаДобро» и Центра «Натуралист», Совет ветеранов, специалисты администрации города и Совета депутатов, районный и городской отделы по молодежной политике, активисты «Движения Первых», местное отделение партии «Единая Россия», а также неравнодушные школьники и их родители. Такие акции доказывают, что вместе мы способны на любые позитивные перемены, — подчеркнул глава города Руслан Колесников.
Весомый вклад в создание новой яркой клумбы внесли ученики школы № 5. Учащиеся 6-го и 9-х классов при поддержке наставников-педагогов ранней весной посеяли семена и вплоть до момента финальной высадки в городе ухаживали за всходами. Всего ребятам удалось вырастить порядка 300 цветочных саженцев.
Также с предложением украсить проспект в администрацию ранее обратилась волонтер, задумка нашла поддержку в муниципалитете — специалисты подготовили почву к посадке, обеспечили подвоз воды для полива, а до этого также подключились к числу других неравнодушных жителей города, выращивающих цветочную рассаду.
Общими усилиями амурчанам удалось взрастить на своих подоконниках более двух тысяч цветов специально для оформления центральной улицы.