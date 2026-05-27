Фонтаны заработали в Хабаровске

✔ Пешеходный фонтан на набережной работает с 8:00 до 22:00. Там можно увидеть представление со светомузыкой. ✔ У фонтанов на прудах сложный график: в среду и по воскресеньям с 7:00 до 22:00 там показывают обычное шоу, а в пятницу и субботу с 21:30 до 22:00 — лазерное. Понедельник, четверг — профилактика, вторник — выходной. ✔ Одуванчик будет радовать с 16:00 до 22:00 по вторникам, средам и пятницам. В субботу, воскресенье и праздники чуть дольше — с двух дня. Понедельник — выходной. ✔ Фонтан на площади Ленина работает по будням с 12:00, кроме четверга — в этот день с 15:00. Зато всегда работает до 23:00. По выходным он запускается с 10:00. Понедельник — выходной.