На фестивале «Амурские волны» в Хабаровске выступит оркестр из Монголии

К российским участникам фестиваля «Амурские волны», проходящего в Хабаровске, добавился военный оркестр из Монголии. Коллектив несколько лет назад уже выступал на площадках фестиваля.
Ансамбль был создан почти сто лет назад. Он один из трех монгольских коллективов, заслуживших звание академического.
— В репертуаре нашего ансамбля много номеров, демонстрирующих дружбу России и нашей страны. Покажем историю отношений двух государств. И хотим исполнить русскую песню, которая очень популярна в Монголии. Мы благодарны, что есть возможность выступить и перенять опыт у ваших оркестров, — сказал начальник академического ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Монголии, гендиректор Центрального дворца культуры, заслуженный деятель культуры, полковник Гансух Золзаяа.
Всего в мероприятии примут участие около 500 человек. Посетить выступления военных музыкантов смогут около 100 тысяч зрителей. Для тех, кто не успел купить билеты на дефиле-концерт, организована онлайн-трансляция. В прошлом году ее посмотрели свыше 115 тысяч человек.
— Нам очень приятно, что наши друзья из Монголии приехали сюда. Коллектив совершенно замечательный, думаю, жителям города Хабаровска он очень понравится. Большинство участников зрителям хорошо знакомы, но есть и новички — оркестр штаба Московского военного округа. Все оркестры сюда просятся — мы конкурс проводим, чтобы отобрать выступающих, — сказал начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ — главный военный дирижер, заслуженный артист РФ Тимофей Маякин.
Все коллективы самостоятельно продумывают свои программы — в репертуар организаторы не вмешиваются. Но всем рекомендовано включить и национальную музыку — в честь Года единения народов, объявленного президентом.
Фестиваль ежедневно в течение недели собирает зрителей. Часть концертов запланирована на площадках под открытым небом. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, но дождь не пугает музыкантов.
— Я считаю, что в Хабаровске не бывает плохой погоды. А военные музыканты готовы выступать в любых условиях, главное, чтобы зрители пришли. Дальневосточники очень отзывчивы музыке, они очень хорошо встречают фестиваль, поэтому уверены, что они не побоятся дождя. Мы, в свою очередь, постараемся порадовать публику номерами, — поделился Тимофей Маякин.