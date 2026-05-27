Бойцам СВО из Бикина не платили 2,5 млн рублей из-за отсутствия прописки

Бикинская городская прокуратура вмешалась в ситуацию, когда двое участников специальной военной операции едва не остались без заслуженных выплат. Бойцы долгое время жили на территории воинской части, дислоцированной в Бикине, получили ранения в зоне боевых действий, а когда обратились за единовременной материальной помощью, столкнулись с глухой стеной. Причина оказалась до обидного формальной — ни у одного из них не было регистрации в городе.
В прокуратуре с такой логикой не согласились. Надзорное ведомство установило, что военнослужащие действительно длительное время проживали в Бикине, а значит, имеют полное право на выплаты. Прокурор города обратился в Бикинский городской суд с заявлениями об установлении юридического факта проживания бойцов на территории Хабаровского края.
Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил требования в полном объёме. Бюрократический барьер рухнул, и справедливость восторжествовала. Обоим военнослужащим произвели положенные выплаты, а общая сумма составила 2,5 миллиона рублей.