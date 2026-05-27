Бойцам СВО из Бикина не платили 2,5 млн рублей из-за отсутствия прописки

Бикинская городская прокуратура вмешалась в ситуацию, когда двое участников специальной военной операции едва не остались без заслуженных выплат. Бойцы долгое время жили на территории воинской части, дислоцированной в Бикине, получили ранения в зоне боевых действий, а когда обратились за единовременной материальной помощью, столкнулись с глухой стеной. Причина оказалась до обидного формальной — ни у одного из них не было регистрации в городе.