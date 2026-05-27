Более 70 красноярских семей переедут из аварийных домов в новостройки

До конца года в Красноярске по программе переселения новое жилье получат более 900 человек. Часть жителей переселят с помощью выплат возмещения, другим предоставят квартиры на вторичном рынке. Всего в 2026 году из аварийных домов в крае расселят не менее 1800 человек. Переселение пройдет в Красноярске, Енисейске, Лесосибирске, Минусинске, Назарове, Шарыпове, Иланском, Заозерном, Игарке и других населенных пунктах.