Более 70 красноярских семей переедут из аварийных домов в новостройки

В Красноярске начали выдавать ключи от новых квартир семьям, которые переселяют из аварийного жилья. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ края.
Новое жилье находится в домах на улице Норильской. Туда переедут более 70 семей из аварийных домов на улицах Аральской, Армейской, Краснопресненской, Кутузова, Львовской, Свободной, Свердловской, Станочной, Учумской и Энергетиков. Жителям предоставляют одно- и двухкомнатные квартиры с чистовой отделкой. Они полностью готовы к проживанию.
«Приехал, обошёл новый дом вокруг, посмотрел свою будущую квартиру, меня всё устроило, здесь всё просто отлично! Из старой квартиры даже ничего забирать не буду, всё новое куплю», — рассказал новосел Сергей Бокий.
До конца года в Красноярске по программе переселения новое жилье получат более 900 человек. Часть жителей переселят с помощью выплат возмещения, другим предоставят квартиры на вторичном рынке. Всего в 2026 году из аварийных домов в крае расселят не менее 1800 человек. Переселение пройдет в Красноярске, Енисейске, Лесосибирске, Минусинске, Назарове, Шарыпове, Иланском, Заозерном, Игарке и других населенных пунктах.
С 2025 по 2030 годы в Красноярском крае действует программа переселения из домов, признанных аварийными с 2017 по 2022 годы. За шесть лет планируют расселить 377 тыс. кв. метров аварийного жилья, где проживают более 20 тыс. человек.
