Никитин, Прилепин, Чиж и «город дворцов» на Неве

В советское время Санкт-Петербург представляли приезжим в основном в идеологическом контексте: «колыбель революции» и «город блокадного Ленинграда». Обязательными были посещения Пискарёвского мемориального кладбища, крейсера «Аврора» и Смольного. Сегодня Санкт-Петербург — это «город дворцов». Раньше, например, нельзя было попасть в Царское село или Юсуповский дворец на Мойке. В Царском селе, где в Екатерининском дворце восстановлена легендарная Янтарная комната, после немецкой оккупации во время Второй мировой войны сильно пострадали дворцы, их очень долго восстанавливали. Во дворце на Мойке в советское время располагался дом учителя. Сейчас эти места — одни из самых популярных туристических локаций. О Ленине и революции 1917 года вспоминают реже, и, похоже, туристов это устраивает.