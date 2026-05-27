Никитин, Прилепин, Чиж и «город дворцов» на Неве

В этот день в 1703 году Пётр I заложил крепость на Заячьем острове в устье реки Невы. Санкт-Петербург — один из самых красивых городов мира, и нижегородцы часто приезжают сюда на прогулку.
Например, нижегородский писатель Захар Прилепин не устает признаваться в своей любви к городу на Неве.
«ЛЕНИНГРАД/СПБ — ЛУЧШИЙ ГОРОД МИРА. Влюбился в него окончательно. Видимо, попал туда в солнечный день», — написал на днях на своей странице в соцсети Прилепин.
А вот другой наш земляк, дзержинец Сергей Чиграков (ЧИЖ), считает лучшим городом на Земле Дзержинск, где он родился и прожил 28 лет, а не Питер, где он живет уже более трех десятков лет — говорит, что ощущает себя здесь приезжим. Санкт-Петербург в личном рейтинге Чижа только на втором месте после города химиков.
Город на Неве — одно из наиболее вытребованных направлений «туризма выходного дня» для нижегородцев.
В последнее время всё больше людей не обращаются к туроператорам, а едут в Санкт-Петербург на личном автомобиле, поезде или самолёте. Жильё и экскурсии бронируют заранее.
«Авиатуры в Санкт-Петербург не пользуются спросом, — сообщила управляющая туристической компанией “Садко. Путешествия” Валерия Жувак. — Туристы выбирают более бюджетные варианты, такие как железнодорожные и автобусные туры. Автобусные туры из Нижнего Новгорода по-прежнему популярны, особенно те, которые включают посещение Эрмитажа, Петергофа и Царского Села. Многие туристы предпочитают самостоятельные путешествия, бронируя отели и экскурсии напрямую». «Туры в Питер все еще пользуются спросом, — подтвердила менеджер Нижегородского дома путешествий. — Самые частые запросы для экскурсий в Санкт-Петербурге — Царское село и Екатерининский дворец, речные прогулки, Петергоф. Конечно же, ни один тур не обходится без обзорной экскурсии».
В советское время Санкт-Петербург представляли приезжим в основном в идеологическом контексте: «колыбель революции» и «город блокадного Ленинграда». Обязательными были посещения Пискарёвского мемориального кладбища, крейсера «Аврора» и Смольного. Сегодня Санкт-Петербург — это «город дворцов». Раньше, например, нельзя было попасть в Царское село или Юсуповский дворец на Мойке. В Царском селе, где в Екатерининском дворце восстановлена легендарная Янтарная комната, после немецкой оккупации во время Второй мировой войны сильно пострадали дворцы, их очень долго восстанавливали. Во дворце на Мойке в советское время располагался дом учителя. Сейчас эти места — одни из самых популярных туристических локаций. О Ленине и революции 1917 года вспоминают реже, и, похоже, туристов это устраивает.
Санкт-Петербург и Нижний Новгород издавна связаны множеством культурных связей. Архитектор Огюст Монферран, прежде чем построить Исаакиевский собор, «потренировался» на Староярмарочном соборе и храме в деревне Казаково Вачского округа. Улица Нартова в Нижнем Новгороде названа в честь изобретателя токарного станка Андрея Нартова, «токаря Петра Великого»; этот станок можно увидеть во дворце Меньшикова на Дворцовой набережной.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и ряд ключевых членов регионального правительства также родом из Питера (Ленинграда). Что не может не сказываться на развитии межрегиональных культурных связей. В ноябре прошлого года, например, в Санкт-Петербурге закрылась выставка «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области». Более 120 произведений живописи, графики, скульптуры и арт-объектов из нашего региона почти два месяца экспонировались в одном из самых востребованных российских музеев — Музее Фаберже на набережной Фонтанки.
В Нижегородском кремле планируют открыть филиал Русского музея. Выставочный центр «Русский музей — Нижний Новгород» расположится в 10-м корпусе, где сейчас идёт реставрация.