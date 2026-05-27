В Магадане дорожные службы получили ключи от 35 единиц новой техники

Губернатор Магаданской области вручил коммунальщикам самосвалы, погрузчики и автокраны.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане дорожные и коммунальные службы получили ключи от новой техники. Всего в этом году муниципалитеты Колымы пополнят 35 единиц специализированного транспорта. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в официальном канале губернатора Магаданской области, техника передана городским предприятиям, отвечающим за содержание улично-дорожной сети и благоустройство. Среди полученных машин — самосвалы, автокраны, комбинированные дорожные машины, погрузчики, а также малогабаритная техника для уборки тротуаров и навесное оборудование. Это самое масштабное обновление парка за последние годы.

Новая техника позволит значительно повысить качество уборки города. Зимой комбинированные дорожные машины и самосвалы будут задействованы на расчистке улиц от снега, а малогабаритные уборщики помогут оперативно приводить в порядок тротуары и пешеходные зоны. Летом погрузчики и автокраны станут незаменимы при ремонте дорожного полотна и благоустройстве дворовых территорий.

«Рассчитываю, что люди увидят эффективность её работы и летом, и зимой», — подчеркнул губернатор.

Передача техники происходит весной, чтобы коммунальные службы успели подготовить парк к летнему сезону и без проблем вошли в зиму. Изношенность предыдущих машин давно требовала обновления, и теперь предприятия получили современные образцы, способные работать в сложных климатических условиях Крайнего Севера. Поставка техники — часть системной работы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru