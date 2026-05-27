В Магадане дорожные службы получили ключи от 35 единиц новой техники

Как сообщили в официальном канале губернатора Магаданской области, техника передана городским предприятиям, отвечающим за содержание улично-дорожной сети и благоустройство. Среди полученных машин — самосвалы, автокраны, комбинированные дорожные машины, погрузчики, а также малогабаритная техника для уборки тротуаров и навесное оборудование. Это самое масштабное обновление парка за последние годы.