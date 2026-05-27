Российский инвестор Галицкий выехал из РФ по второму паспорту: его фонд признали экстремистским

Суд признал фонд бизнесмена Александра Галицкого «Алмаз Кэпитал Партнерс»* экстремистской организацией. Имущество предпринимателя на сумму порядка 8 миллиардов рублей будет обращено в доход государства. На этом фоне Александр Галицкий покинул Россию по второму, голландскому паспорту. Такие данные привел прокурор на заседании в Мосгорсуде.
Деятельность фонда бизнесмена запрещена на территории РФ с конца марта 2026 года. Организация, как утверждается, инвестировала в проекты, приносившие средства ВСУ.
«Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Белоруссию, покидает страну», — уведомили в суде.
На заседании представитель Александра Галицкого пытался добиться возвращения дела предпринимателя в суд первой инстанции. Его доводы оказались неубедительными. В результате апелляционный суд не удовлетворил запрос.
Суд изъял у Александра Галицкого и связанных с ним лиц активы на 8 миллиардов рублей. Единственное жилье предпринимателя осталось у него. Государство получило сервис CarPrice от ООО «Селаникар». Бизнесмен утверждал, что останется в России после оглашения решения по иску.
Инвестор планировал заключить мирную сделку с Генпрокуратурой. Однако запрос не был удовлетворен. Во время одного из заседаний в марте бизнесмен попросил вызвать ему скорую. Предприниматель сообщил, что у него «что-то плохо с сердцем». Однако судья отказала Александру Галицкому в просьбе. Она призвала бизнесмена самому выйти и вызвать скорую, а адвокатов — продолжить заседание.
*- признана экстремистской и террористической организацией, запрещена на территории РФ.