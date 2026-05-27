Эксперт Хрипченко: указание желаемой зарплаты в резюме доказывает понимание рынка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Указание желаемой зарплаты в резюме становится своего рода фильтром и маркером, что соискатель ориентируется в рынке и понимает его тенденции. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.
«Если вы представитель узкой профессии и хотите показать, насколько вы ориентируетесь в рынке, знаете его тенденции и понимаете, что в нем происходит, то указание заработной платы становится своего рода фильтром и маркером того, что вы владеете этой информацией», — сказала Хрипченко.
Она добавила, что, когда компания получает резюме с конкретным зарплатным ожиданием и видит, что оно адекватно возможностям организации, такой кандидат выглядит более понятным и предсказуемым — и с большей вероятностью получит быстрый отклик.
При этом эксперт отметила, что отсутствие указанной зарплаты не означает, что соискатель не готов обсуждать условия. Однако есть ситуации, когда сумму лучше указать заранее. Например, если компания готова платить 100 тыс. рублей, а человек ориентируется на 200 тыс. и не готов снижать ожидания, то это экономит время обеих сторон: встреча в таком случае просто не имеет смысла, подчеркнула Хрипченко.
«Второй момент — психологический. Указывая зарплату, вы снимаете часть типовых вопросов: сколько вы получали, сколько хотите, почему ожидания изменились. Разговор быстрее переходит к обсуждению ценности — из чего складывается эта цифра и чем она обоснована», сказала Хрипченко.
Также компании оценивают адекватность кандидата через его зарплатные ожидания, добавила эксперт. Например, если специалист с 15-летним опытом на сильной экспертной позиции указывает 50 тыс. рублей, это вызывает вопросы — как минимум о понимании собственной ценности и ситуации на рынке. Ожидание в 500 тыс. рублей при тех же вводных тоже может выглядеть неадекватно, потому что на рынке существуют определенные диапазоны, в рамках которых формируются предложения. Поэтому при указании зарплаты, важно, чтобы она соответствовала рынку и экспертизе специалиста, сообщила Хрипченко.