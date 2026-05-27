Организаторы фестиваля в Стамбуле оценили выступление Димаша Кудайбергена

Фестиваль в Стамбуле проходит в восьмой раз и объединил участников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Италии, России и других стран мира. После концерта Димаша Кудайбергена, на территории аэропорта имени Ататюрка у главной сцены Türk Telekom, организаторы выразили ему свое восхищение.
25 мая на официальной странице фестиваля в Instagram появились фотографии с концерта.
«Димаш Кудайберген своим уникальным голосом, сценической элегантностью и впечатляющим выступлением подарил фестивалю незабываемые музыкальные моменты. В этот особенный вечер, где ему подпевали тысячи зрителей, культурное вдохновение встретилось с величием музыки», — отметили организаторы.
Кроме того организаторы смонтировали видео с обращением к певцу турецких фанатов.
Известные оперные певцы Пласидо Доминго и Бибигуль Тулегенова поздравили Димаша с днем рождения.