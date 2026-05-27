Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторы фестиваля в Стамбуле оценили выступление Димаша Кудайбергена

В оргкомитете одного из крупнейших международных фестивалей традиционного спорта, культуры и этнического искусства Ethnosport Culture Festival дали высокую оценку выступлению Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Фестиваль в Стамбуле проходит в восьмой раз и объединил участников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Италии, России и других стран мира. После концерта Димаша Кудайбергена, на территории аэропорта имени Ататюрка у главной сцены Türk Telekom, организаторы выразили ему свое восхищение.

25 мая на официальной странице фестиваля в Instagram появились фотографии с концерта.

«Димаш Кудайберген своим уникальным голосом, сценической элегантностью и впечатляющим выступлением подарил фестивалю незабываемые музыкальные моменты. В этот особенный вечер, где ему подпевали тысячи зрителей, культурное вдохновение встретилось с величием музыки», — отметили организаторы.

Кроме того организаторы смонтировали видео с обращением к певцу турецких фанатов.

Известные оперные певцы Пласидо Доминго и Бибигуль Тулегенова поздравили Димаша с днем рождения.