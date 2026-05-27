Многодневный Крестный ход пройдет вокруг Хабаровска 110 км

Традиционный многодневный Крестный ход вокруг Хабаровска в этом году начнется 16 июня с молебна в храме святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За четыре дня священнослужители и прихожане пройдут более 110 километров. Они будут молиться о мире и благополучии страны нашей и Хабаровского края, о воинах, исполняющих свой долг на СВО, о здравии всех живущих на нашей земле.
В первый день Крестный ход пройдет от храма Георгия Победоносца (ул. Шоссейная, в\ч поселка Сосновка) по объездной дороге до поселка Ильинка. На следующий день верующие пройдут до поселка Гаровка-1, а после обеда двинутся по направлению к поселку Горького, до поворота на Восточное и дальше к поселку Чистополье.
В третий день верующие выйдут на шоссе, по направлению к ТЭЦ-3. В последний день крестный ход пройдет от ТЭЦ-3 к Базе КАФ с выходом на улицу Руднева. Там они сядут на теплоход в районе судоремонтного завода, а высятся в районе школы № 2 (ул. Прибрежная).
Участники Крестного хода будут обеспечены водой и пищей, ночлегом и медицинской помощью. Для ночевки будет разбит палаточный городок.