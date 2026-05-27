В РФ могут организовать единый статистический учет всего транспорта на дорогах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство России ждет в 2027 году от профильных ведомств доклада о возможности статистического учета всего транспорта, вышедшего на дороги. Это предполагает утвержденный кабмином план мероприятий, ТАСС ознакомился с деталями документа.
МВД, Минсельхозу и Минтрансу, согласно плану, поручена «проработка вопроса об организации ведения единого статистического учета транспортных средств, участвующих в дорожном движении».
Правительство ждет доклада уже в 2027 году. При этом отчет не будет однократным — предусмотрено, что новые доклады могут готовиться «при необходимости».
Учет участвующих в дорожном движении транспортных средств — необходимое мероприятие, помогающее определить интенсивность транспортного потока и, соответственно, требования к пропускной способности магистралей.