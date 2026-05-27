Автобусы № 34 второй день не выходят на линию в Хабаровске

Хабаровчане, преимущественно жители Индустриального района, сообщают, что люди не могут как уехать на работу, так и вернуться домой. «Микрорайон Строитель, Флегонтова, Павла Морозова. Остановки битком, ходит только маршрутка 83», «Вчера водитель еще более редкого 107 маршрута сообщил, что 34 маршрута не будет, не ждите на остановке. Сегодня в течение 30 минут ожидания ни одного 83 и 107, только переполненные 71 и 73», — пишут местные. В администрации города сообщили, что невыход автобусов связан с форс-мажорными обстоятельствами. Перевозчику же вынесены предостережения. «По сведениям перевозчика (ИП Трофименко В. А.) на предприятии сложились форс-мажорные обстоятельства, в связи с которыми автобусы маршрута № 34 не вышли на линию. Руководителю предприятия поручено незамедлительно принять исчерпывающие меры для обеспечения выпуска автобусов на маршруты в полном объеме», — уточнили в администрации.