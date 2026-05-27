На дорогах Красноярского края изменится дислокация 11 камер видеофиксации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Оборудование, установленное в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», переносят на другие участки.
Передислокация комплексов почти завершилась, специалисты проводят финальную настройку и тестирование. Запустить камеры планируют в начале июня, отмечает пресс-служба КрУДора.
Новые места установки камер в Красноярске:
с проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», 106 — на пересечение улиц Авиаторов и Партизана Железняка, в районе д. 44 Г;
с улицы Калинина, 169А — на улицу Маерчака, 10;
с кольца улиц Мичурина — Грунтовая — на улицу Ястынскую, 10;
с улицы Караульная, 47 — на пересечение проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и улицы Коломенской;
с улицы Калинина, 18 — на улицу Калинина, 47А;
с пересечения улиц Павлова и Щербакова — на пересечение улиц 60 лет образования СССР и Гриболевской;
с улицы Судостроительная, 62 (Красноярск) — в Канск, на улицу Эйдемана, 5.
Из Сосновоборска (пересечение улиц Ленинского Комсомола и 9-й Пятилетки) — в Красноярск, на пересечение проспекта Металлургов и улицы Быковского.
Из Назарова (пересечение улиц Карла Маркса и 30 лет ВЛКСМ) — в Красноярск, на пересечение улицы Вавилова и Вузовского переулка.
В Ачинске — с проспекта Лапенкова, стр. 13 на улицу Кравченко, д. 24.
На трассе Р-255 «Сибирь» — со 1005 км+500 м на 1005 км+350 м.
По словам руководителя КрУДора Андрея Журавлева, камеры переносят для снижения аварийности на дорогах. В местах прежней установки дорожно-транспортные происшествия больше не фиксируются, поэтому комплексы перемещают туда, где ситуация требует повышенного контроля.