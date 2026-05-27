Папе Римскому подарили руль от провального электрокара Ferrari

Папа Римский Лев XIV получил в подарок необычный сувенир, связанный с первым электромобилем Ferrari, который, по сообщениям, оказался неудачным для компании и повлиял на стоимость её акций. Об этом пишет газета La Repubblica.
Во время демонстрации новой модели представители руководства автопроизводителя, включая президента компании, представили понтифику электрокар и дали ему возможность ознакомиться с ним за рулём. Папа стал одним из первых, кто увидел новинку вживую.
Однако полноценной поездки не состоялось: в качестве подарка ему передали лишь рулевое колесо от автомобиля. Именно этот элемент и стал символическим сувениром от компании.
