Бастрыкин потребовал доклад о драке детей с участием матери в Хабаровске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании драки двух 11-летних мальчиков в Хабаровске. По данным следствия, в конфликте напрямую участвовала мать одного из детей, сообщили в СК России.
Инцидент произошёл во дворе дома в Рабочем городке. Между двумя школьниками началась ссора, которая переросла в драку. Следователи считают, что мать одного из мальчиков не остановила сына, а, наоборот, подталкивала его к действиям, из-за которых другой ребёнок получил травмы.
После случившегося обоим детям потребовалась медицинская помощь. Сейчас следователи выясняют, как начался конфликт, кто находился рядом в момент драки и какую роль в произошедшем могла сыграть взрослая женщина. Участникам и очевидцам предстоит дать показания.
Уголовное дело расследуют по статье о хулиганстве. Эта статья применяется, когда речь идёт о грубом нарушении общественного порядка, а не просто о бытовой ссоре. Для дела с участием детей это важная деталь — следствию нужно установить не только сам ход драки, но и поведение взрослых рядом с несовершеннолетними.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат ведомства.