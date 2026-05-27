ГАИ проведет первенство по кольцевым гонкам под Красноярском

К своему 90-летию Госавтоинспекция проведет под Красноярском первенство по кольцевым автогонкам. Участниками станут лучшие экипажи ДПС из десяти регионов, в том числе впервые из Бурятии. Гонки состоятся 6 июня на трассе «Красное кольцо». С 9:30 начнут работу разновозрастные тематические площадки, их запланировано около 30. В 11:00 после церемонии открытия стартуют экипажи. Перед стартом участники бегом преодолеют на скорость 30-метровую дистанцию. И только после этого выедут на гоночный трек. В перерывах между заездами показательные выступления представят подразделения силовых структур.