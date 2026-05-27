Золотодобытчик возместит 28,5 млн рублей за загрязнение реки на юге Красноярского края

По данным ведомства, с 2024 года ООО «ЗапСибЗолото» вело добычу россыпного золота на юге региона. Во время работ в реку Рудную попали загрязненные сточные воды. Прокуратура установила, что деятельность велась с нарушением технологической схемы, ранее согласованной с органами Росрыболовства.