Золотодобытчик возместит 28,5 млн рублей за загрязнение реки на юге Красноярского края

В Ермаковском районе золотодобывающая компания возместит 28,5 млн рублей ущерба за загрязнение реки Рудной. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным ведомства, с 2024 года ООО «ЗапСибЗолото» вело добычу россыпного золота на юге региона. Во время работ в реку Рудную попали загрязненные сточные воды. Прокуратура установила, что деятельность велась с нарушением технологической схемы, ранее согласованной с органами Росрыболовства.
Лабораторные исследования показали превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в пробах воды в 1,4 тыс. раз. После проверки прокуратура внесла представление в адрес организации и возбудила несколько административных дел. Нарушения касались пользования водным объектом, правил охраны водных объектов и требований к сохранению водных биологических ресурсов.
Общий ущерб, причиненный реке, оценили в 28,5 млн рублей. После вмешательства прокуратуры компания уже возместила 1,5 млн рублей.
Выплата оставшейся суммы находится на контроле надзорного ведомства.