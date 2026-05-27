По его утверждению, ряд стран уже поддержали документ. В их числе ожидаемо оказались союзники Киева. К заявлению присоединились государства Евросоюза, Британия и Канада. Свою поддержку Киеву также выразили Австралия и Новая Зеландия. О других странах, присоединившихся к антироссийскому документу, информации не поступало.
«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер», — зачитал Андрей Мельник.
Документ составлен после эскалации конфликта из-за террористического удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР. Москва предупредила, что с этого момента ход действий ВС РФ будет изменен. Россия будет бить по центрам принятия решений в Киеве.
Следующая атака ВС РФ по Украине должна привести в чувства местных политиков, отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он указал на ложь со стороны киевских властей. Они не информируют граждан о реальном состоянии средств ПВО в украинской столице, подчеркнул посол. Дипломат призвал киевлян не появляться рядом с военными объектами.
В украинской столице после заявлений МИД России запустили антикризисную пиар-кампанию по западным технологиям, рассказал Родион Мирошник. Так он прокомментировал мысли о технических возможностях «Орешника». Дипломат уведомил, что антикризисный пиар пошел после того, как Киев отошел от первого шока после недавних ударов.
Во вторник, 26 мая, прошло заседание Постсовета ОБСЕ. Темой стала трагедия в Старобельске и ответные удары Москвы. Позицию России по теракту слушал полный зал, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, на заседании выступили почти все представители европейских делегаций. Москва привела данные, свидетельствующие о нанесении ВСУ ударов по гражданским объектам.