На фоне предупреждений о новых массированных ударах по украинской столице военный эксперт Борис Джерелиевский допустил скорое применение ракетного комплекса «Орешник» и в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что именно может подтолкнуть мирных жителей к бегству из Киева.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что российские военнослужащие приступают к системным ударам по объектам в украинской столице, используемым для нужд ВСУ.
«Украинцы, благодаря киевскому режиму, с нетерпением ожидают ещё одного “Орешника”. Думаю, что, может быть, не станут обманывать их ожидания», — заметил Джерелиевский.
Эксперт дал понять, что удар такой мощности способен оказать серьёзное психологическое воздействие на горожан.
Однако, по его мнению, исход из города могут спровоцировать не только мощные удары по объектам ВСУ, но и стремительно ухудшающаяся коммунальная обстановка. Джерелиевский обратил внимание на проблемы, которые уже делают жизнь в столице невыносимой.
«Сейчас со стороны украинских экспертов звучат разговоры о том, что выведены из строя критически важные объекты инфраструктуры. Киев начнет захлебываться в нечистотах, и эта ситуация действительно может заставить людей выехать из города», — подчеркнул эксперт.
Джерелиевский отметил, что подобное развитие событий способно парализовать столицу.
«Сочетание угрозы применения “Орешника” и бытового коллапса создаёт предпосылки для того, чтобы киевляне начали массово покидать мегаполис», — подытожил эксперт.
Ранее Джерелиевский назвал объекты в Киеве, которые будут подвергнуты масштабным атакам российских сил.
Накануне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей Киева психологически готовиться к разрушениям, а тем, у кого «нервы уже не выдерживают», на время уехать из столицы.
Напомним, украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Это произошло 22 мая. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в результате атаки пострадали 65 человек, 21 погиб.
Впоследствии ВС РФ нанесли массированный удар с использованием ракет «Орешник» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
Как заявлял Сергей Лавров, атака БПЛА ВСУ на колледж в Старобельске не останется просто эпизодом, на который ответили.