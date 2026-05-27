Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирургический удар разнес центр НАТО под Киевом: главная новость СВО 27 мая

Генерал Липовой назвал места запуска дронов на РФ и объяснил, почему массированный удар возмездия накрыл Бровары и центры НАТО. Системное уничтожение началось. Подробнее — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 26 мая российские регионы подверглись атаке вражеских беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей прямо на подлете к границам региона. В то же время, по данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и сбили 59 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым.

Ответ Москвы не заставил себя ждать и стал по-настоящему сокрушительным. Практически синхронно с отражением налета армия РФ нанесла мощнейший удар возмездия. Согласно сводкам военных каналов, по целям на Украине отработали сразу двумя баллистическими ракетами «Искандер» и роем из 122 беспилотников. Это была уже не просто «зеркальная мера», а переход на иной уровень подавления противника, о котором предупреждали в Кремле.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, откуда на самом деле могли прилететь дроны в Ленинградскую область и кто несет за это прямую ответственность. По словам генерала, траектория и дальность полета дронов однозначно указывают на использование сопредельных недружественных территорий.

«В Ленинградскую область дроны могли долететь с территории Прибалтики, так как она предоставила свою территорию для ударов по России, хотя всячески это отрицает. Прибалтика давно не принадлежит себе, она находится под внешним управлением и выполняет волю Евросоюза», — заявил Липовой, подчеркнув, что марионеточные режимы полностью утратили остатки суверенитета.

Генерал добавил, что Евросоюз в данном случае выступает не просто спонсором, а полноправным оператором террора: «ЕС выделяет для этих ударов все необходимые средства: БПЛА, деньги, специалистов, инструкторов и даже разведданные со спутников».

Российский ответный удар был выверен и с хирургической точностью полетел прямиком в логово, где готовят операторов для подобных атак. Наши дроны летели в том числе на Бровары в Киевской области.

«Наша армия наносит удары по военным объектам или объектам двойного назначения. То, что были удары по Броварам, говорит о том, что там расположены пункты управления ВСУ, разведки, находятся два учебных центра с инструкторами НАТО, которые готовят операторов БПЛА и диверсионные группы», — разъяснил Липовой.

Генерал подчеркнул, что ночная операция стала наглядным воплощением новой тактики, озвученной российскими властями. В ответ на непрекращающийся террор против гражданской инфраструктуры РФ Россия перешла к тактике системного уничтожения.

«Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия теперь будет наносить системные удары по всем военным целям, пунктам принятия решения, объектам двойного назначения. Системные удары — это значит, что удары будут наноситься не только для того, чтобы повредить, но и чтобы уничтожить эти объекты», — подчеркнул Липовой.

В Минобороны РФ официально подтвердили и раскрыли детали ночной боевой работы. Массированный удар наносился высокоточным оружием и ударными дронами. Поражены места производства, хранения, запуска и управления БПЛА самолетного типа. Кроме того, заслуженное возмездие настигло пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше