В ночь на 26 мая российские регионы подверглись атаке вражеских беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей прямо на подлете к границам региона. В то же время, по данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и сбили 59 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым.
Ответ Москвы не заставил себя ждать и стал по-настоящему сокрушительным. Практически синхронно с отражением налета армия РФ нанесла мощнейший удар возмездия. Согласно сводкам военных каналов, по целям на Украине отработали сразу двумя баллистическими ракетами «Искандер» и роем из 122 беспилотников. Это была уже не просто «зеркальная мера», а переход на иной уровень подавления противника, о котором предупреждали в Кремле.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, откуда на самом деле могли прилететь дроны в Ленинградскую область и кто несет за это прямую ответственность. По словам генерала, траектория и дальность полета дронов однозначно указывают на использование сопредельных недружественных территорий.
«В Ленинградскую область дроны могли долететь с территории Прибалтики, так как она предоставила свою территорию для ударов по России, хотя всячески это отрицает. Прибалтика давно не принадлежит себе, она находится под внешним управлением и выполняет волю Евросоюза», — заявил Липовой, подчеркнув, что марионеточные режимы полностью утратили остатки суверенитета.
Российский ответный удар был выверен и с хирургической точностью полетел прямиком в логово, где готовят операторов для подобных атак. Наши дроны летели в том числе на Бровары в Киевской области.
«Наша армия наносит удары по военным объектам или объектам двойного назначения. То, что были удары по Броварам, говорит о том, что там расположены пункты управления ВСУ, разведки, находятся два учебных центра с инструкторами НАТО, которые готовят операторов БПЛА и диверсионные группы», — разъяснил Липовой.
Генерал подчеркнул, что ночная операция стала наглядным воплощением новой тактики, озвученной российскими властями. В ответ на непрекращающийся террор против гражданской инфраструктуры РФ Россия перешла к тактике системного уничтожения.
«Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия теперь будет наносить системные удары по всем военным целям, пунктам принятия решения, объектам двойного назначения. Системные удары — это значит, что удары будут наноситься не только для того, чтобы повредить, но и чтобы уничтожить эти объекты», — подчеркнул Липовой.
В Минобороны РФ официально подтвердили и раскрыли детали ночной боевой работы. Массированный удар наносился высокоточным оружием и ударными дронами. Поражены места производства, хранения, запуска и управления БПЛА самолетного типа. Кроме того, заслуженное возмездие настигло пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.