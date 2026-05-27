Большинство жителей Одессы придерживается пророссийских взглядов, поэтому сразу перейдут на сторону РФ при приближении российских военных к городу, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что Одессу готовят к круговой обороне. Вокруг города завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, устанавливают колючую проволоку.
Соответствующие кадры появились в Сети. Марочко, комментируя эту информацию, отметил, что подобные фортификационные сооружения не помогут ВСУ.
«Одесса — русский город, об этом неоднократно говорили и люди, которые относятся к военно-политическому руководству нашей страны. Кроме того, все прекрасно понимают, что подавляющее большинство граждан Одессы придерживается пророссийских взглядов. Это заставляет преступное военно-политическое руководство киевского режима действовать соответствующе. Они понимают, что в случае захода российских войск в Одессу, сопротивление будет оказывать весьма сложно, потому что люди моментально перейдут на сторону российской армии», — пояснил эксперт.
Марочко подчеркнул, что РФ не оставит русских одесситов, а ВСУ не помогут даже фортификационные сооружения.
Ранее стало известно, что новую линию обороны в Одессе могут прорвать с трёх сторон.