27 мая в Красноярске на 10 дней отключают горячую воду в четырех районах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовало плановое отключение горячей воды в контуре Красноярской ТЭЦ-2. Ограничения связаны с подготовкой теплосетей к предстоящему отопительному сезону.

Источник: НИА Красноярск

Горячее водоснабжение будет приостановлено с 27 мая по 5 июня включительно. Под отключение попадают дома в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и большей части Свердловского районов.

При этом ограничения не затронут дома по улицам Вавилова, Семафорной и Краснопресненской, а также микрорайон Водники. Кроме того, горячую воду пока сохранят в части домов на улице 60 лет Октября — на участках, прилегающих к Затонской и району Предмостной площади. Здесь отключение пройдет позже — во время работ в контуре Красноярской ТЭЦ-1.