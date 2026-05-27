Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровское предприятие поймали на «молочных махинациях»

«Меркурий» выявил несоответствие объемов сырья объемам готовой продукции.

Источник: AmurMedia

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение ООО «Файн Гастрономи» из Хабаровска за оформление молочной продукции, выработанной из нелогичного объема сырья, сообщает пресс-служба Управления.

Уполномоченным лицом предприятия оформлено два производственных ветеринарных сопроводительных документа на творог, при этом указано недостаточное для его выработки количество сырья.

В частности, 15 февраля оформлен ВСД творог с массовой долей жира 15%. При этом в качестве сырья использовано сырое молоко жирностью 3,8%. Информационная система Россельхознадзора зафиксировала критическое несоответствие жирового баланса сырья и произведенной продукции. Совокупная масса молочного жира в сырье оказалась меньше, чем содержание молочного жира в продукции, выпущенной предпринимателем на 30%. Аналогично 14 февраля был оформлен ВСД на творог жирностью 15%. Совокупная масса молочного жира в сырье на 31% меньше, чем содержание молочного жира в готовой продукции.

Таким образом, в компонент «Меркурий» производителем вносятся недостоверные сведения о количестве использованного сырья, его жирности или о жирности вырабатываемой продукции. Возможно, что для производства молочной продукции используется сырье неизвестного происхождения и качества.

Законодательством запрещается оборот пищевой продукции, в отношении которой не может быть установлена прослеживаемость. Вся пищевая продукция, в том числе сырье, должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами.

Отметим, с начала 2026 года с помощью компонента «Меркурий» в Хабаровском крае Службой установлено 28 нарушений оформления молочной продукции, все они связаны с указанием производителями нелогичного объема сырья. Всем нарушителям объявлены предостережения.