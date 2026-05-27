Хабаровское предприятие поймали на «молочных махинациях»

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение ООО «Файн Гастрономи» из Хабаровска за оформление молочной продукции, выработанной из нелогичного объема сырья, сообщает пресс-служба Управления.
Уполномоченным лицом предприятия оформлено два производственных ветеринарных сопроводительных документа на творог, при этом указано недостаточное для его выработки количество сырья.
В частности, 15 февраля оформлен ВСД творог с массовой долей жира 15%. При этом в качестве сырья использовано сырое молоко жирностью 3,8%. Информационная система Россельхознадзора зафиксировала критическое несоответствие жирового баланса сырья и произведенной продукции. Совокупная масса молочного жира в сырье оказалась меньше, чем содержание молочного жира в продукции, выпущенной предпринимателем на 30%. Аналогично 14 февраля был оформлен ВСД на творог жирностью 15%. Совокупная масса молочного жира в сырье на 31% меньше, чем содержание молочного жира в готовой продукции.
Таким образом, в компонент «Меркурий» производителем вносятся недостоверные сведения о количестве использованного сырья, его жирности или о жирности вырабатываемой продукции. Возможно, что для производства молочной продукции используется сырье неизвестного происхождения и качества.
Законодательством запрещается оборот пищевой продукции, в отношении которой не может быть установлена прослеживаемость. Вся пищевая продукция, в том числе сырье, должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами.
Отметим, с начала 2026 года с помощью компонента «Меркурий» в Хабаровском крае Службой установлено 28 нарушений оформления молочной продукции, все они связаны с указанием производителями нелогичного объема сырья. Всем нарушителям объявлены предостережения.