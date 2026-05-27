Хабаровское предприятие поймали на «молочных махинациях»

В частности, 15 февраля оформлен ВСД творог с массовой долей жира 15%. При этом в качестве сырья использовано сырое молоко жирностью 3,8%. Информационная система Россельхознадзора зафиксировала критическое несоответствие жирового баланса сырья и произведенной продукции. Совокупная масса молочного жира в сырье оказалась меньше, чем содержание молочного жира в продукции, выпущенной предпринимателем на 30%. Аналогично 14 февраля был оформлен ВСД на творог жирностью 15%. Совокупная масса молочного жира в сырье на 31% меньше, чем содержание молочного жира в готовой продукции.