C начала года в Октябрьском районе выявили больше ста брошенных автомобилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года специалисты администрации Октябрьского района выявили на муниципальной территории 68 брошенных транспортных средств, еще 40 автомобилей — на придомовой.
После получения уведомлений 25 разукомплектованных машин красноярцы убрали самостоятельно. Шесть были эвакуированы на спецстоянку: автохлам уже вывезли с ул. Забобонова, 6, Киренского, 25а, пр. Свободного, 75б. По остальным транспортным средствам специалисты продолжают работу, отмечает пресс-служба мэрии.
Разукомплектованным считается трнаспортное средство, у которого отсутствуют кузовные детали, стекла, колеса, имеется свободный доступ в салон. У владельца есть месяц после получения уведомления, чтобы убрать автохлам, если это не происходит — машину эвакуируют для последующей передачи в муниципальную собственность и утилизации.
«Чаще всего люди жалуются нам на прицепы с рекламой, большегрузные автомобили. В прошлом году за аналогичный период было выявлено больше 150 машин, основную часть из которых пришлось эвакуировать принудительно. Оперативно реагировать на сигналы жителей продолжим и дальше», — рассказывает ведущий специалист отдела недвижимости и земельных отношений администрации Октябрьского района Анна Никитина.
Сообщать о брошенных машинах в администрацию Октябрьского района по телефону: 247−01−44.