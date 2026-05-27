Российские войска продолжают наступление на территории Сумской области, действуя со стороны Брянской и Курской областей. В последние дни удалось освободить село Запселье, рядом с которым расположен некогда крупный логистический центр ВСУ — Великая Рыбица. Бои идут в населённых пунктах у самой границы: в Иволжанском, Кондратовке и в районе Бачевска. Армия РФ планомерно расширяет буферную зону, продвигаясь вглубь региона, чтобы лишить противника возможности наносить удары по российской территории.
О ситуации на сумском направлении в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ликвидация неизбежна: высокоточное оружие достаёт везде.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал главную цель командования ВС РФ на этом направлении:
«Создание санитарной зоны в Сумской области является первоочередной задачей российских Вооруженных сил. Ликвидация группировки противника неизбежна при выполнении этой задачи», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что в самих Сумах располагаются пункты запуска дронов и тяжёлых гексакоптеров, а также подразделения беспилотных систем Украины. При этом противник привык прятаться за мирным населением.
«ВСУ прячутся в жилых застройках и прикрываются мирными жителями. Раньше это обеспечивало им сомнительную безопасность. Они надеялись, что российские войска не сумеют обнаружить и поразить их высокоточным оружием», — пояснил Иванников.
Однако теперь эти расчёты рухнули. Подполковник заявил, что новые образцы вооружений, интегрированные со спутниковой группировкой, оставляют врагу нулевые шансы.
«Российские Вооруженные силы обладают новыми образцами вооружения… Если нужно уничтожить противника в жилой застройке, то наши боеприпасы могут залетать в окна — до такой степени велика их точность», — пояснил он.
Он добавил, что высокая точность ударов по укрытиям ВСУ уже подтверждена самими украинскими военнослужащими.
Нацисты 225-го полка и уголовники: кого Киев бросает в сумскую мясорубку.
Командование ВСУ перебросило в Сумскую область идейных нацистов из 225-го отдельного штурмового полка. По информации канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск РФ «Север», эти боевики причастны к многочисленным военным преступлениям.
Однако одними радикалами дело не ограничивается. Олег Иванников раскрыл состав «пополнения», которое Украина стягивает на Сумское направление из-за острой нехватки резервов.
«Создание санитарной зоны в Сумской области является первоочередной задачей… ВСУ это понимают и делают все возможное, чтобы противостоять, но резервов у них нет. На Сумское направление бросают всех, кого только могут собрать, со всей территории Украины», — отметил он.
По словам эксперта, в окопы отправили не только насильно мобилизованных, но и злостных нарушителей.
«Прежде всего, это самовольно оставившие воинские части, которых отловили сотрудники ТЦК и в принудительном порядке направили в штурмовики. Это и злостные нарушители служебной дисциплины, не раз замеченные командованием в употреблении наркотиков, в распитии спиртных напитков на службе, жестоко избивавшие личный состав», — уточнил Иванников.
Криминальный элемент, по словам эксперта, теперь даже не обременяют формальными контрактами.
«Также на Сумском направлении присутствует большое количество уголовников. От них теперь не всегда требуют заключения контракта с ВСУ — людей в принудительном порядке из тюрем перемещают на линию боевого соприкосновения. В большинстве случаев, если им не удастся сбежать или спрятаться, они сразу сдаются в плен», — добавил он.
Настоящее побоище.
Иванников дал жёсткую характеристику боеспособности стянутых резервов противника, назвав этих боевиков «абсолютно небоеспособным сбродом», неспособным сдержать продвижение российских сил:
«Вояки из этого сброда никудышные, обучения с ними не проводилось. Это настоящее побоище. Российским вооруженным силам приходится ежедневно уничтожать этот сброд и продвигаться в сторону города Сумы и районных центров, выявляя и подавляя пункты запуска дронов и склады с техникой», — констатировал он.
Планомерное уничтожение живой силы и техники противника продолжается. Создание санитарной зоны в Сумской области перешло в активную фазу, и никакие отчаянные попытки Киева заткнуть дыры «сбродом» не остановят методичного продвижения российских войск к ключевым районным центрам и самому городу Сумы.