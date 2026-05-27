В Пермском крае с 27 мая установили особый противопожарный режим

Режим введут в северных и восточных районах региона.

Источник: Комсомольская правда

Краевое ГУ МЧС России по пермскому краю сообщило об установлении с 27 мая в ряде муниципальных образований региона особого противопожарного режима. Режим введут в соответствии с постановлением краевого правительства для усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный сезон.

На период действия особого запрещается: проведение неконтролируемых сельскохозяйственных палов; сжигание мусора, отходов, травы, листьев, веток и иной растительности на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, в том числе на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Особый противопожарный режим будет действовать по 10 июня на территории Березников, Кизеловского, Горнозаводского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Александровского, Гайнского, Губахинского, Кочевского, Косинского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинскго округов.

Краевое МЧС в круглосуточном режиме использует космический мониторинг для контроля пожарной обстановки в Прикамье. В этом году с его помощью зафиксировано 57 пожаров и 45 случаев контролируемого использования открытого огня.

