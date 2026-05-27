За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 14 пожаров

Ранним утром в Заозерном Рыбинского округа произошел пожар в хозяйственных постройках и гараже. Огонь охватил около 84 квадратных метров. В результате погибли 60 голов сельскохозяйственной птицы. Возгорание ликвидировали восемь человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.