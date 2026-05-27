В Хабаровске мать вмешалась в драку 11-летних мальчиков, возбуждено уголовное дело

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после драки 11-летних мальчиков, в которую вмешалась мать одного из них. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, инцидент произошёл во дворе одного из домов краевой столицы. Между двумя 11-летними мальчиками вспыхнул конфликт, который быстро перерос в обоюдную драку. В какой-то момент к потасовке подключилась мать одного из участников. Вместо того чтобы разнять детей и урегулировать ситуацию мирным путём, женщина начала активно помогать своему сыну. По версии следствия, она подстрекала ребёнка к действиям, направленным на причинение телесных повреждений оппоненту.
Оба мальчика получили травмы. После случившегося им потребовалась медицинская помощь. Врачи осмотрели несовершеннолетних, характер повреждений устанавливается. Информация о степени тяжести травм пока не разглашается в интересах следствия. Известно, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Следственным отделом по Центральному району города Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает серьёзное наказание — вплоть до лишения свободы. Сейчас осуществляется комплекс необходимых следственных и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения, если таковые имеются, а также дают правовую оценку действиям всех участников инцидента. Отдельное внимание уделяется роли взрослой женщины, чьё вмешательство превратило детскую ссору в уголовно наказуемое деяние.
