В Хабаровске мать вмешалась в драку 11-летних мальчиков, возбуждено уголовное дело

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, инцидент произошёл во дворе одного из домов краевой столицы. Между двумя 11-летними мальчиками вспыхнул конфликт, который быстро перерос в обоюдную драку. В какой-то момент к потасовке подключилась мать одного из участников. Вместо того чтобы разнять детей и урегулировать ситуацию мирным путём, женщина начала активно помогать своему сыну. По версии следствия, она подстрекала ребёнка к действиям, направленным на причинение телесных повреждений оппоненту.