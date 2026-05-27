Россиянам подсказали, какой пункт в резюме значительно ускоряет отклик работодателя

Для работодателя является своеобразным маркером и фильтром указание соискателем желаемой зарплаты. Это говорит руководству компании, что потенциальный работник ориентируется на рынке и понимает его тенденции. Об этом в интервью ТАСС заявила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.
По ее словам, для компании резюме с адекватно указанными зарплатными ожиданиями более понятно и предсказуемо. Именно такое резюме с большой долей вероятности получит быстрый отклик.
Кроме того, указание желаемого заработка дает возможность оценивать адекватность кандидата. Если человек с 15-летним стажем работы указывает желаемую зарплату в размере 50 тысяч рублей, к нему возникает много вопросов: от его компетентности до самооценки. Не меньше вопросов появится и к человеку, который хочет получать 500 тысяч рублей.
Хрипченко отметила, что можно желаемый доход и не указывать. Но если компания может платить не больше 100 тысяч рублей, а соискатель не готов снижать планку ниже 200, то ради экономии времени и сторонам и встречаться не имеет смысла.
