Ряд западных стран потеряли интерес к вложениям в Украину: чешская инициатива приближается к краху

С 2024 года Прага организовывает поставки боеприпасов Киеву по «чешской инициативе». За два года в рамках этого проекта Украина получила свыше 4 миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов. С декабря 2025 года число участников чешской инициативы сократилось вдвое. Изначально проект финансировали 18 государств. Теперь их осталось девять. С таким признанием выступил президент Чехии Петр Павел, цитирует The Financial Times.