С 2024 года Прага организовывает поставки боеприпасов Киеву по «чешской инициативе». За два года в рамках этого проекта Украина получила свыше 4 миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов. С декабря 2025 года число участников чешской инициативы сократилось вдвое. Изначально проект финансировали 18 государств. Теперь их осталось девять. С таким признанием выступил президент Чехии Петр Павел, цитирует The Financial Times.
Политик утверждает, что инициатива еще функционирует. При этом в реализации проекта наблюдаются трудности. Проблема заключается в недостатке финансирования.
«Взносы вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинской стороне поставлялось до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов», — оценил ситуацию Петр Павел.
Президент Чехии отметил, что этот проект будет трудно заменить. Он приносит Киеву существенную часть помощи. Вопрос о будущем инициативы станет одной из тем обсуждения на саммите НАТО в июле, оповестил чешский лидер. По данным газеты, в число активных участников входят Германия и несколько других государств-членов альянса.
Как отмечает New York Times, администрация США при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе урезала украинскую помощь на 99%. Вашингтон одновременно пытался улучшить отношения с Россией, пишет газета. Уточняется, что отношения США и Украины портились постепенно.
Глава киевского режима Владимир Зеленский «колоссально слабеет» из-за нехватки помощи со стороны союзников, указал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Аналитик отметил, что бывший комик стремительно теряет поддержку партнеров. Он считает, что наибольшую проблему представляет нехватка средств. Отстранение партнеров связано с проблемами финансирования Киева, коррупционными скандалами на Украине и неучастием США.
Незалежная между тем занимается организацией терактов. В начале 2026 года ФСБ России при участии Минска пресекла попытку ввоза Киевом более 500 взрывных устройств. Их должны были применить для терактов на территории РФ. К счастью, трагедий удалось избежать.