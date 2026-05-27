Раскрыты неожиданные пророчества главных старцев о будущем России и Европы

Пророчества греческих и русских святых однозначно предрекают Европе гибель, а России — торжество над западной цивилизацией, рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.
«Это общее пророчество греческих и русских святых — погибель Запада. Святой Феофан Затворник говорил: “Господь даёт нам урок, а мы урока не берём”. То же самое говорили и Паисий Святогорец, и Косьма Этолийский», — отметил Фролов, подчёркивая единство святоотеческого взгляда на судьбу Европы.
Причину столь сурового вердикта западному миру эксперт видит в духовном отпадении Рима и всей католической традиции. Именно это стало первопричиной всех последующих исторических и геополитических катаклизмов, а закономерным итогом станет окончательная победа России.
«Все и греческие, и русские святые в первую очередь говорили о победе России над Западом. Это соборное мнение», — резюмировал Фролов.
Ранее Фролов рассказал, что в своих пророчествах афонский старец Паисий Святогорец большое внимание уделял России и ее роли в мире. Одно из пророчеств старца указывает на то, наша страна переживет трудности и станет оплотом православия в мире. При этом речь идет о 2030 годе.