В России предлагают сделать 1 июня выходным для многодетных семей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, необходимо сделать выходным днем в России для многодетных семей.
Об этом заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «День защиты детей — это праздник для всех. Я не уверен, что нужно вводить выходной для всех граждан с детьми, однако для многодетных — нужно. Тем самым мы подчеркнем важность многодетных семей в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной».
По его словам, дополнительный выходной нужно закрепить в Трудовом кодексе РФ, так как это «станет хорошей мерой поддержки для многодетных семей».