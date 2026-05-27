Калюжный раскрыл, что первым делом сделает после армии

Российского актера и музыканта Глеба Калюжного из армии встретил артист из «Сватов» Николай Добрынин, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru агент Григорий Сухов.
Напомним, год назад Калюжный добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. В среду, 26 мая, Калюжный официально возвращается к гражданской жизни.
По словам Сухова, за время армейской службы Калюжный отточил навыки по сборке и разборке автомата, а также заметно возмужал.
«Еще до армии Глеб был креативным продюсером фильма “Дед Фомич” и в главной роли снимался. 2 июля состоится премьера фильма в кинотеатрах. Николай Добрынин приезжал на дембель, это его дедушка по фильму, он забирал его. Глеб очень радуется, что у него дембель, но, конечно, есть нотки грусти, ностальгия по армии. У него там появились товарищи. Если вернуться к планам, то уже в июне будет первый музыкальный релиз. Он в целом собирается выпускать музыкальные треки», — пояснил Сухов.
Агент артиста отметил, что Калюжный планирует вернуться к творческому процессу сразу после выхода — с 26 мая.
