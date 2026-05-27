В «Авито Работа» назвали самые престижные отрасли для выпускников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Самыми престижными направлениями для трудоустройства выпускников россияне считают информационные технологии (43%), медицину (21%) и нефтегазовую отрасль (20%). В пятерку также вошли экономика и финансы (14%) и инженерные специальности (13%). Такие данные получили эксперты «Авито Работы» по итогам опроса 10 тыс. россиян, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.