Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Авито Работа» назвали самые престижные отрасли для выпускников

По мнению опрошенных граждан, такими сферами стали IT, медицина и нефтегазовая отрасль.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Самыми престижными направлениями для трудоустройства выпускников россияне считают информационные технологии (43%), медицину (21%) и нефтегазовую отрасль (20%). В пятерку также вошли экономика и финансы (14%) и инженерные специальности (13%). Такие данные получили эксперты «Авито Работы» по итогам опроса 10 тыс. россиян, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

«Самыми престижными направлениями среди выпускников россияне назвали IT и технологии (43%), медицину (21%) и нефтегазовую отрасль (20%). В пятерку наиболее престижных сфер для выпускников, по мнению опрошенных, вошли также экономика и финансы (14%) и инженерные специальности (13%)», — говорится в сообщении.

Согласно опросу, 16% респондентов сообщили, что их дети или дети знакомых рассматривают для поступления медицину, 15% — IT и технологии, 11% — юриспруденцию. Экономику и финансы выбирают 9% поступающих, педагогику и инженерные специальности — по 8%.