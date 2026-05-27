Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в Октябрьском районе Красноярске выявили более 100 брошенных авто

Больше 100 брошенных авто выявили в Октябрьском районе в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Октябрьском районе Красноярска выявили более 100 брошенных авто. Часть из них была на муниципальной территории, а другая — на придомовой. Некоторые разукомплектованные машины хозяева убрали самостоятельно после получения уведомлений. Шесть эвакуировали на спецстоянку. Автохлам уже вывезли с Забобонова, 6, Киренского, 25а, проспекта Свободного, 75б. По остальным транспортным средствам продолжается работа.

Чтобы вывезти авто с придомовой территории, нужно обращаться в управляющую компанию.

— Около трети владельцев автомобилей после наших уведомлений стараются убирать машины сами. По закону собственникам приходится компенсировать перемещение за свой счет, если хотят вернуть транспортное средство обратно. Отдельно оплачивается и хранение авто в течение трех месяцев на спецстоянке, — рассказала и.о. руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина.

После получения уведомления у владельца есть месяц, чтобы убрать автохлам. В противном случае машину эвакуируют для последующей передачи в муниципальную собственность и утилизации.