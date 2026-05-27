С начала года в Октябрьском районе Красноярске выявили более 100 брошенных авто

С начала 2026 года в Октябрьском районе Красноярска выявили более 100 брошенных авто. Часть из них была на муниципальной территории, а другая — на придомовой. Некоторые разукомплектованные машины хозяева убрали самостоятельно после получения уведомлений. Шесть эвакуировали на спецстоянку. Автохлам уже вывезли с Забобонова, 6, Киренского, 25а, проспекта Свободного, 75б. По остальным транспортным средствам продолжается работа.