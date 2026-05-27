Красноярские хирурги удалили шестилетней девочке кисту с паразитом в легком

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона врачи провели редкую операцию шестилетней девочке — у ребенка удалили паразитарную кисту легкого размером более шести сантиметров.
Изначально пациентку привезли в больницу с подозрением на пневмонию. Однако обследование показало объемное образование в легком. После компьютерной томографии и анализов врачи выявили эхинококк — паразита, который может попасть в организм через грязные руки, немытые продукты или контакт с зараженными животными.
Киста занимала почти четверть плевральной полости ребенка. Операцию провели детские хирурги Симон Полоян и Андрей Демин.
Вместо открытой операции врачи использовали современный малотравматичный метод — видеоторакоскопию. Через несколько небольших проколов хирурги удалили кисту, что позволило избежать большого разреза грудной клетки и ускорить восстановление ребенка.
Перед удалением специалисты обработали кисту специальным раствором, чтобы уничтожить паразита и избежать повторного заражения, сообщает краевой минздрав.
Сейчас девочка уже выписана домой и продолжает лечение амбулаторно. Врачи отмечают, что при соблюдении рекомендаций прогноз благоприятный.16+