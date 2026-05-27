Врач рассказала, кому не рекомендуется есть много черешни

РИА Новости: переедать суточную норму черешни опасно при диабете.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Переедать суточную норму черешни опасно при диабете и инсулинорезистентности, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

«Оптимальная порция черешни: 150−300 граммов в день для взрослого — это около десяти-20 средних ягод. Для детей с одного года — 30−50 граммов, с трех лет — 80−100 граммов, с семи лет — 150−200 граммов. Особенно важно контролировать порции при диабете и инсулинорезистентности в связи с высоким содержанием фруктозы», — сказала Ямилова.

Собеседница агентства отметила, что, помимо этого, при избыточном потреблении простые сахара и большое количество клетчатки в составе черешни могут оказать слабительный эффект.

«Черешня богата антоцианами, калием и витамином С, полезна для сердца, сосудов и иммунитета при умеренном потреблении», — добавила Ямилова.