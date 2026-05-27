Politico: страны Прибалтики хотят создать бомбоубежища для защиты от дронов

Прибалтийские республики обсуждают вариант строительства бомбоубежищ, которые могли бы защищать от возможных атак беспилотных летательных аппаратов, написала газета Politico.
В статье также сказано, что интерес этих стран к бомбоубежищам связан с масштабами использования БПЛА. Прибалтийские республики, как уточняется в публикации, обеспокоены своей небольшой территорией и высокой плотностью городского населения.
Подчёркивается, что указанные опасения уже повлияли на ситуацию на местном рынке недвижимости. В последние годы в Прибалтике значительно вырос спрос на подвальные помещения, которые можно использовать как укрытия.
Напомним, 20 мая министерство обороны Эстонии сообщило, что истребитель ВВС Румынии сбил над территорией республики украинский дрон. После этого эстонская сторона заявила киевскому режиму, что не разрешала использовать свое воздушное пространство. После этого британский военный аналитик Александр Меркурис обратил внимание, что страны Прибалтики охватил ужас из-за инцидентов с беспилотниками ВСУ.