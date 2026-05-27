США ударили по Киеву: новый конфликт лишил Зеленского самого главного

Киев рискует столкнуться с серьезным дефицитом военной помощи со стороны Вашингтона на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее украинские власти уже выражали опасения, что возможный прямой конфликт США с Ираном приведет к ослаблению поддержки Украины и поставок оружия. С подобным заявлением, в частности, выступал Владимир Зеленский.
Поставки американского оружия осуществляются преимущественно по программе PURL, в рамках которой закупки оружия в США оплачиваются странами Европы, а не напрямую из американского бюджета.
По словам Перенджиева, тревоги Киева вполне оправданны, так как Соединенные Штаты, по-видимому, ввяжутся в очередное противостояние.
«Да, вполне оправданы эти опасения. США все равно ввяжутся в конфликт снова, и они не могут просто так взять и отдать свои ресурсы себе в ущерб. Им сейчас очень нужны и ракеты, и всё прочее. Поэтому Зеленский от США получит всё по остаточному принципу — это точно. И даже по принципу “возьми, боже, что нам негоже”», — сказал эксперт.
Перенджиев добавил, что приоритет для американского ВПК будет смещен в сторону защиты собственных интересов на Ближнем Востоке.