В Хабаровске вместо долгостроя 90-х появятся многоэтажки и детский сад

В Хабаровске на месте долгостроя ЖСК «Время», который начали возводить в 1994 году, появятся новые многоэтажные дома и детский сад. Согласно обновленному плану, объект, расположенный в границах улиц Запарина — Лизы Чайкиной — Знаменщикова — Биробиджанской, решили не достраивать, а снести. Работы по итогам торгов от 2024 года должно вести ООО «СЗ “Карьерстрой ДВ”, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
Первую версию проекта планировки территории опубликовали еще в феврале этого года. Однако теперь администрация города разместила обновленную схему, которая претерпела небольшие изменения. К тому же удалось выяснить, что с осени 2025 года мэрия планомерно изымала квадратные метры у дольщиков ЖСК «Время» на «муниципальные нужды».
Согласно новому проекту, на территории появятся несколько многоквартирных домов с разрешенной высотой до 23 этажей. По сравнению с прошлым вариантом, увеличилось число квартир и жильцов: если раньше их было 573 и 1132 соответственно, то теперь эти же показатели составляют 604 и 1168.
Отдельный участок отведен для строительства детского сада на 65 мест, а также подземного паркинга на 430 машин. Другой инфраструктуры, помимо учреждения для дошкольников, планом не предусмотрено. На первых этажах многоквартирных домов предлагают разместить коммерческие помещения.
В постановлении указано: срок реализации проекта начинается с момента опубликования документов — у подрядчика есть 8 лет на возведение запланированных объектов. Работы проведут в две очереди, завершить строительство планируют к 2033 году.
Ответственного за реализацию проекта комплексного развития территории назначили заместителя градоначальника по вопросам архитектуры. Сейчас этот пост занимает Аркадий Корзун.
— Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города — директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, — указано в плане проекта.
Напомним, что в апреле губернатор Дмитрий Демешин поручил усилить работу по реализации проектов с применением механизма КРТ. На сегодняшний день в Хабаровском крае заключено 43 соглашения, которыми предусматривается строительство 13 объектов: шести детских садов, помещений для первичной медицинской помощи и школы на 1100 мест в микрорайоне «Строитель».