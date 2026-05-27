Ювелирный удар в Сумах привел боевиков в ужас: главная новость СВО 27 мая

Российские войска продолжают активно расширять буферную зону на территории Сумской области, наступая сразу с двух направлений — со стороны Брянской и Курской областей. Источники сообщают о тяжелых боях в населенных пунктах Иволжанское и Кондратовка, а также в районе Бачевска.
Освобождено село Запселье. Стратегическое значение этого успеха придает его близость к селу Великая Рыбица, где ранее располагался крупный логистический центр ВСУ.
Параллельно с продвижением на земле российские силы зачищают приграничье от огневых точек противника, который использует жилые кварталы в качестве укрытий. Ситуацию для aif.ru эксклюзивно прокомментировал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Создание санитарной зоны в Сумской области является первоочередной задачей российских Вооруженных сил. Ликвидация группировки противника неизбежна при выполнении этой задачи», — отметил Иванников.
Эксперт уточнил, что в самих Сумах располагаются пункты запуска дронов и тяжелых гексакоптеров, а также подразделения беспилотных систем Украины. По его словам, раньше враг надеялся отсидеться в городской застройке.
«ВСУ прячутся в жилых застройках и прикрываются мирными жителями. Раньше это обеспечивало им сомнительную безопасность. Они надеялись, что российские войска не сумеют обнаружить и поразить их высокоточным оружием», — пояснил он.
Иванников подчеркнул, что боевики ВСУ ошибаются, рассчитывая, что армия РФ их не достанет.
«Российские Вооруженные силы обладают новыми образцами вооружения, которые напрямую связаны со спутниковой группировкой и могут обнаружить и уничтожить противника с разбросом боеприпаса не более метра. Если нужно уничтожить противника в жилой застройке, то наши боеприпасы могут залетать в окна — до такой степени велика их точность», — констатировал Иванников.
Он добавил, что высокая точность ударов по укрытиям ВСУ уже подтверждена самими украинскими военнослужащими.
Тем временем, по данным канала «Северный ветер», связанного с группировкой «Север», командование ВСУ в панике стягивает на Сумское направление кого попало. Речь идет об идейных нацистах из 225-го отдельного штурмового полка (причастных к военным преступлениям), а также о насильно мобилизованных, нарушителях и уголовниках. Как отметил в комментарии для aif.ru Олег Иванников, резервов у Киева больше нет.
«На Сумское направление бросают всех, кого только могут собрать, со всей территории Украины», — отметил Иванников.
По словам эксперта, под Сумы бросили как насильно мобилизованных, так и злостных нарушителей.
«Прежде всего, это самовольно оставившие воинские части, которых отловили сотрудники ТЦК и в принудительном порядке направили в штурмовики. Это и злостные нарушители служебной дисциплины, не раз замеченные командованием в употреблении наркотиков, в распитии спиртных напитков на службе, жестоко избивавшие личный состав», — уточнил он.
Не лучше обстоят дела на Сумском направлении и с криминальным элементом, который, по словам Иванникова, теперь не обременяют даже формальными контрактами, а сразу везут в окопы.
«Также на Сумском направлении присутствует большое количество уголовников. От них теперь не всегда требуют заключения контракта с ВСУ — людей в принудительном порядке из тюрем перемещают на линию боевого соприкосновения. В большинстве случаев, если им не удастся сбежать или спрятаться, они сразу сдаются в плен», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Эксперт охарактеризовал этих боевиков как абсолютно небоеспособный сброд, который не в силах сдержать продвижение российских сил.
«Вояки из этого сброда никудышные, обучения с ними не проводилось. Это настоящее побоище. Российским вооруженным силам приходится ежедневно уничтожать этот сброд и продвигаться в сторону города Сумы и районных центров, выявляя и подавляя пункты запуска дронов и склады с техникой», — резюмировал Иванников.