Скрылся от ракет и заговора: Зеленский уезжает из Киева

Политолог Владимир Скачко в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, где спрячется Зеленский от ударов возмездия. Эксперт объяснил частые командировки главы киевского режима в страны ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский в условиях сохраняющейся угрозы ударов возмездия по Киеву не будет оставаться в столице слишком долго, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что российские военнослужащие приступают к системным ударам по объектам в украинской столице, используемым для нужд ВСУ.

Как отметил эксперт, частые зарубежные поездки Зеленского в страны Евросоюза продиктованы не столько дипломатической необходимостью, сколько соображениями личной безопасности и тревогой за устойчивость политической поддержки. Также он поступит и сейчас, когда есть угроза новой масштабной атаки.

«Зеленский и так практически постоянно находится в разъездах, больше трёх дней на одном месте не задерживается. Перемещается по Европе, потому что боится не только российских ракет, но и собственных соратников, опасается смены настроений у кураторов. Это напоминает последний лихорадочный забег человека, который чувствует, что объёмы финансовой помощи сокращаются. Его дни уже сочтены в любом случае», — сказал Скачко.

Политолог обозначил, что непосредственное пребывание в Киеве для Зеленского на сегодняшний день сводится к коротким визитам.

Напомним, Скачко рассказал, что власти Киева во главе с Виталием Кличко в случае усиления ракетных ударов не станут покидать столицу официально, но будут искать спасения в заранее подготовленных бункерах.

Ранее украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Это произошло 22 мая. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в результате атаки пострадали 65 человек, 21 погиб.

Впоследствии ВС РФ нанесли массированный удар с использованием ракет «Орешник» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как заявлял Сергей Лавров, атака БПЛА ВСУ на колледж в Старобельске не останется просто эпизодом, на который ответили.

