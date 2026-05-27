Мусульмане Приморья провели намаз к Курбан-байраму у КСК «Фетисов Арены»

Этот день в исламской традиции считается временем покаяния и духовного очищения. В эти праздничные дни в крае на намаз выходят около 30 тысяч мусульман, если суммировать данные по общинам в разных городах и районах. Курбан-байрам — один из двух главных исламских праздников. В 2026 году он приходится на 27 мая и отмечается в течение трёх дней. Праздник связан с историей пророка Ибрахима и его сына Исмаила. По преданию, когда пророк был готов исполнить повеление о жертвоприношении ребёнка, Всевышний заменил сына жертвенным животным.