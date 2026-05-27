Мусульмане Приморья провели намаз к Курбан-байраму у КСК «Фетисов Арены»

Утром 27 мая на парковке у КСК «Фетисов Арены» в пригороде Владивостока прошёл массовый намаз по случаю Курбан-байрама. Из-за этого подъездные дороги и часть трассы Владивосток — Уссурийск в час пик встали в заторах. В городе также стало сложнее добраться на работу. По данным Новости VL.ru, на молитву приехали верующие из Владивостока и нескольких районов Приморского края. Часть водителей автобусов и такси вместо утренних рейсов отправилась на молитву: сократилось число машин на линиях и выросли цены на поездки.
Люди начали собираться у «Фетисов Арены» ещё до рассвета. Первые верующие подъехали к площадке около 5 часов утра. К восходу солнца парковка и прилегающие улицы были плотно заполнены автомобилями. На площадку также приехали прихожане приходов из Находки, Партизанского округа, Артёма, Уссурийска и Кавалерово.
Проповедь перед намазом читал имам приморской мусульманской общины. Она началась примерно в 6:20 и длилась около сорока минут. Сам праздничный намаз на парковке продолжался около двадцати минут.
Этот день в исламской традиции считается временем покаяния и духовного очищения. В эти праздничные дни в крае на намаз выходят около 30 тысяч мусульман, если суммировать данные по общинам в разных городах и районах. Курбан-байрам — один из двух главных исламских праздников. В 2026 году он приходится на 27 мая и отмечается в течение трёх дней. Праздник связан с историей пророка Ибрахима и его сына Исмаила. По преданию, когда пророк был готов исполнить повеление о жертвоприношении ребёнка, Всевышний заменил сына жертвенным животным.