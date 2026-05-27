Луговая больше не будет «плавать»? Обустройство новой ливнёвки завершили во Владивостоке

Дополнительная ветка канализации устранит подтопления после сильных дождей.

Источник: PrimaMedia.ru

Работы по обустройству дополнительной ветки ливневой канализации завершены на площади Луговой во Владивостоке. Проект реализован по поручению главы города Константина Шестакова, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Работы на участке завершены. Компанией-подрядчиком выступила компания “РОУДС”. Специалисты смонтировали четыре новых колодца, 50 метров водосборных лотков и 100 метров новых труб водоотведения», — рассказали в управлении дорог администрации города.

Новая система позволит значительно ускорить отвод дождевых вод с проезжей части, особенно в период сильных ливней, когда на этом участке раньше регулярно образовывались лужи и происходили подтопления.

Напомним, что циклон обрушится на Владивосток в четверг, 28 мая. В городе пройдёт дождь разной интенсивности с количеством осадков до 35 мм за 12 часов и менее. Общее количество осадков за весь период выпадения дождя может составить 40−45 мм.