Луговая больше не будет «плавать»? Обустройство новой ливнёвки завершили во Владивостоке

Работы по обустройству дополнительной ветки ливневой канализации завершены на площади Луговой во Владивостоке. Проект реализован по поручению главы города Константина Шестакова, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Работы на участке завершены. Компанией-подрядчиком выступила компания “РОУДС”. Специалисты смонтировали четыре новых колодца, 50 метров водосборных лотков и 100 метров новых труб водоотведения», — рассказали в управлении дорог администрации города.
Новая система позволит значительно ускорить отвод дождевых вод с проезжей части, особенно в период сильных ливней, когда на этом участке раньше регулярно образовывались лужи и происходили подтопления.
Напомним, что циклон обрушится на Владивосток в четверг, 28 мая. В городе пройдёт дождь разной интенсивности с количеством осадков до 35 мм за 12 часов и менее. Общее количество осадков за весь период выпадения дождя может составить 40−45 мм.