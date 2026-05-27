Бомбы влетели в форточки: секретное оружие РФ уничтожило ВСУ под Сумами

Армия РФ продолжает создавать буферную зону в Сумской области, успешно продвигаясь вглубь региона. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал главные цели для командования ВС РФ на этом направлении.
ВС РФ продолжают наступление на территории Сумской области, продвигаясь со стороны Брянской и Курской областей. Идут бои в населенных пунктах, в том числе недалеко от границы: Иволжанском и Кондратовке, а также в районе Бачевска. Освобождено село Запселье, рядом с которым расположен некогда крупный логистический центр ВСУ — село Великая Рыбица.
«Создание санитарной зоны в Сумской области является первоочередной задачей российских Вооруженных сил. Ликвидация группировки противника неизбежна при выполнении этой задачи», — отметил Иванников.
Эксперт уточнил, что в самих Сумах располагаются пункты запуска дронов и тяжелых гексакоптеров, а также подразделения беспилотных систем Украины.
«ВСУ прячутся в жилых застройках и прикрываются мирными жителями. Раньше это обеспечивало им сомнительную безопасность. Они надеялись, что российские войска не сумеют обнаружить и поразить их высокоточным оружием», — пояснил он.
Иванников подчеркнул, что боевики ВСУ ошибаются, рассчитывая, что армия РФ их не достанет.
«Российские Вооруженные силы обладают новыми образцами вооружения, которые напрямую связаны со спутниковой группировкой и могут обнаружить и уничтожить противника с разбросом боеприпаса не более метра. Если нужно уничтожить противника в жилой застройке, то наши боеприпасы могут залетать в окна — до такой степени велика их точность», — констатировал Иванников.
Он добавил, что высокая точность ударов по укрытиям ВСУ уже подтверждена самими украинскими военнослужащими.