Baijiahao: ядерные учения во время визита Путина в Китай стали пощечиной ЕС

Китайские обозреватели оценили проведение российских ядерных учений во время визита Владимира Путина в Пекин как пощечину для европейских стран. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.
Отмечается, что маневры отличались крупным масштабом: в них были задействованы десятки тысяч военнослужащих и значительные силы техники. При этом, как считают авторы, для стран НАТО такие действия стали неожиданностью.
В публикации также высказывается мнение, что подобные учения служат сигналом западным государствам, демонстрируя военные возможности России и одновременно подчеркивая уровень взаимодействия между Москвой и Пекином.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские вооруженные силы находятся в полной готовности к реализации второй фазы ядерных учений.