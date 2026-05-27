С начала года в Октябрьском районе нашли более 100 брошенных автомобилей

С января 2026 года специалисты администрации Октябрьского района обнаружили 68 брошенных автомобилей на муниципальных землях и ещё 40 — на придомовых территориях. Во втором случае вывозом занимаются управляющие компании.
После получения предупреждений владельцы самостоятельно убрали 25 разукомплектованных машин. Ещё шесть авто отправили на спецстоянку. В частности, брошенный транспорт вывезли с улиц Забобонова, 6, Киренского, 25а и проспекта Свободного, 75б. По остальным машинам работа продолжается.
«Чаще всего люди жалуются нам на прицепы с рекламой и большегрузы. За аналогичный период прошлого года выявили больше 150 машин, большинство эвакуировали принудительно. Продолжим оперативно реагировать на сигналы жителей», — рассказала ведущий специалист отдела недвижимости и земельных отношений администрации Октябрьского района Анна Никитина.
Разукомплектованным считают транспорт, у которого отсутствуют кузовные детали, стёкла, колёса или есть свободный доступ в салон. У владельца есть месяц после уведомления, чтобы убрать автохлам. Если этого не происходит, машину эвакуируют — впоследствии она переходит в муниципальную собственность и идёт на утилизацию.
«Около трети владельцев после уведомлений стараются убрать машины сами. По закону собственникам приходится компенсировать перемещение за свой счёт, если хотят вернуть авто обратно. Отдельно оплачивается и хранение на спецстоянке в течение трёх месяцев. Поэтому рекомендуем убирать автохлам после первого же уведомления, чтобы избежать лишних трат», — пояснила исполняющая обязанности руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина.
Сообщить о брошенных машинах можно по телефону администрации Октябрьского района: 247−01−44.