С начала года в Октябрьском районе нашли более 100 брошенных автомобилей

Разукомплектованным считают транспорт, у которого отсутствуют кузовные детали, стёкла, колёса или есть свободный доступ в салон. У владельца есть месяц после уведомления, чтобы убрать автохлам. Если этого не происходит, машину эвакуируют — впоследствии она переходит в муниципальную собственность и идёт на утилизацию.