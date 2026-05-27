Гутерриш: около 800 млн человек в мире продолжают жить в крайней нищете

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Около 800 млн человек во всем мире по-прежнему живут в условиях крайней нищеты. Об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам Глобального форума по сокращению бедности и развитию, который начал работу в Пекине.