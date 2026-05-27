Гутерриш: около 800 млн человек в мире продолжают жить в крайней нищете

Генсек ООН отметил, что положение этих людей усугубляют изменение климата, военные конфликты и другие проблемы.

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Около 800 млн человек во всем мире по-прежнему живут в условиях крайней нищеты. Об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам Глобального форума по сокращению бедности и развитию, который начал работу в Пекине.

«800 млн человек — женщины, дети и мужчины — по-прежнему живут в условиях крайней нищеты, от отдаленных сельских общин до перенаселенных городских трущоб», — отмечается в тексте обращения. Документ зачитал постоянный координатор системы ООН в Китае Стивен Джексон.

По словам генсека всемирной организации, положение этих людей усугубляется конфликтами, изменением климата, углубляющимся неравенством и тяжелым долговым бременем. Он призвал правительства инвестировать в создание достойных рабочих мест, качественное образование, здравоохранение, устойчивое развитие сельских районов и всеобщую социальную защиту.

Кроме того, Гутерриш указал на необходимость реформы несправедливой глобальной финансовой системы. Он подчеркнул, что развивающимся странам требуется финансирование и фискальное пространство для инвестиций в развитие, а также заслуженная поддержка и представительство на международной арене.

