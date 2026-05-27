В Красноярске более чем вдвое увеличат количество спасательных постов у водоемов

В Красноярске этим летом значительно усилят безопасность на водоемах. Об этом сообщили в мэрии краевого центра. Количество спасательных постов увеличится с трех до семи. Еще по одному спасательному пункту откроют на Абаканской протоке и в озере-парке «Октябрьский», а два новых поста разместят в Песчанке. Дополнительные посты появятся благодаря краевой субсидии в размере 13,8 млн рублей. Также увеличится число спасателей — если раньше на каждом посту дежурили по два человека, то теперь работать будут по три специалиста. Спасательные посты начнут работу 1 июня и будут ежедневно дежурить у водоемов с 09:00 до 21:00. Добавим, что для обеспечения безопасности отдыхающих спасателей обеспечат необходимым оборудованием: SUP-досками, спасательными жилетами, кругами, тросами, комплектами для плавания, аптечками первой помощи, биноклями и мегафонами.